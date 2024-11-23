Hindistan 2040 yılına kadar Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu inşa etmeyi planlıyor

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Hindistan, uzay araştırmalarında hızla ilerliyor. Ülke, 2040 yılına kadar Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu kurmayı hedefliyor.

Bu iddialı proje, Hindistan'ın Ay'da uzun vadeli bir varlık oluşturma yolundaki önemli bir adımı olacak.

AY UZAY İSTASYONU NE İŞE YARAYACAK

Ay yörüngesindeki uzay istasyonu, Ay yüzeyine yapılacak insanlı görevler için bir destek noktası olarak hizmet verecek. Ayrıca bilimsel araştırmalar için de bir merkez olacak.

Hindistan'ın Ay keşif programı üç aşamadan oluşuyor:

Robotik görevler: Bu aşamada, Chandrayaan-4 gibi robotik görevlerle Ay hakkında daha fazla bilgi edinilmesi hedefleniyor.

İnsanlı Ay inişi: 2040 yılına kadar Hindistanlı astronotların Ay yüzeyine iniş yapması planlanıyor.

Ay uzay istasyonu ve kalıcı üs: Ay yörüngesindeki uzay istasyonu, insanlı görevler için destek sağlayacak ve bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapacak. 2050 yılından önce ise Ay yüzeyinde kalıcı bir üs kurulması hedefleniyor.

CHANDRAYAAN-4 GÖREVİ

Hindistan, 2028 yılında Chandrayaan-4 görevini başlatmayı planlıyor. Bu görev kapsamında, Ay'ın güney kutbundan su buzu örnekleri toplanacak ve Dünya'ya getirilecek.

Hindistan, 2040 yılına kadar Ay'a insanlı bir görev göndermeyi de hedefliyor. Bu görev, Ay yörüngesindeki uzay istasyonunun inşasıyla aynı zamana denk gelecek.

Hindistan, Ay yörüngesindeki uzay istasyonuna benzer bir istasyonu Dünya yörüngesinde de inşa etmeyi planlıyor.

Bharatiya Antariksh İstasyonu (BAS) olarak adlandırılan bu istasyonun ilk modülü 2028'de fırlatılacak ve tüm istasyon 2035'te faaliyete geçecek.

BÜYÜK VE ZORLU BİR GÖREV

Hindistanlı yetkililer, Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu kurmanın büyük ve zorlu bir görev olduğunu belirtiyor.