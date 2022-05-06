Hindistan, Xiaomi'nin 725 milyon dolarlık varlığı üzerindeki engellemeyi kaldırdı

Hindistan, yasa dışı havale yaparak ülkenin döviz kurallarını çiğnediği gerekçesiyle Xiaomi’ye ait 725 milyon dolara el koymuşyu. Yerel bir mahkeme, söz konusu kararı bozdu.

Hindistan, yasa dışı havale yaparak ülkenin döviz kurallarını çiğnediği gerekçesiyle, geçtiğimiz günlerde Çinli akıllı telefon devi Xiaomi’ye ait 725 milyon dolara el koyduklarını açıkladı.

El koyma kararı, şubatta yasa dışı havale endişeleri üzerine başlatılan soruşturmanın ardından geldi.

Soruşturmada akıllı telefon üreticisinin telif ödemeleri adı altında üç yabancı merkezli kuruluşa 725 milyon dolar aktardığı tespit edilmişti.

Yerel basına açıklama yapan şirket ise telif hakkı ödemelerinin ve beyanlarının yasal ve doğru olduğunu iddia ederek, yanlış anlaşılmaları düzeltmek için hükümetle yakın çalışma konusunda kararlı olduğunu söylemişti.

Mahkeme, 725 milyon dolar üzerindeki engeli kaldırdı

İki kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, bir Hindistan mahkemesi, Xiaomi'nin yerel banka hesaplarındaki 725 milyon dolara el koyma kararını, kambiyo yasalarının ihlal edildiği şüphesiyle askıya aldı.

Hindistan mahkemesinin web sitesine göre, bir sonraki dava 12 Mayıs'ta görülecek.

Daha önce, Xiaomi'nin eski Hindistan başkanı Manu Kumar Jain, müdürlüğün soruşturmasının bir parçası olarak sorgulanmıştı.

Hindistan, Çin ile yaşadığı sınır çatışmaları nedeniyle 2020’de Çin'e ait 100'den fazla mobil uygulamayı yasaklamıştı.