Hırsızlardan saklanan elektrikli motosiklet: Nomoto

Haber Merkezi

Tasarımcı Joey Ruiter, Nomoto adını verdiği sıra dışı bir elektrikli motosiklet geliştirdi.

Park halindeyken grafiti kaplı bir telekom sinyal kutusuna benzeyen Nomoto, hırsızların dikkatini çekmeden güvenle park edilebiliyor.

Nomoto'nun dış görünüşü, tamamen sıradan bir kutu şeklinde. Tekerlekleri ve diğer motosiklet parçaları gövdenin içine gizlenmiş durumda.

Bir düğmeye basıldığında tekerlekler ortaya çıkıyor ve Nomoto hareket etmeye hazır hale geliyor.

Joey Ruiter, daha önce de sıra dışı tasarımlara imza atmış bir isim. Öne monte jet motorları ve uçak benzeri kontrol sistemi olan bir su aracı ve sade tasarımlı bir kar motosikleti gibi dikkat çekici projeleri bulunuyor.

NOMOTO'NUN ÖZELLİKLERİ

Park halindeyken metal bir kutuya benziyor.

Tekerlekleri ve gidonu gövdenin içine gizleniyor.

Açılır kapaklar, eşya taşımak için saklama alanı sunuyor.

Arka kapak, ince bir koltuk minderi olarak kullanılabiliyor.

Elektrikli motor ve gizli farlar bulunuyor.

Nomoto, hem sanatsal bir proje hem de pratik bir ulaşım aracı. 2020 yılında San Francisco El Sanatları ve Tasarım Müzesi'ndeki MOTO MMXX sergisinde sergilenen Nomoto, henüz üretime geçmedi.

Nomoto, sokakta dikkat çekici bir tasarıma sahip olsa da park halindeyken tamamen sıradan bir kutu gibi görünüyor.

Hem estetik hem de pratikliği bir araya getiren bu sıra dışı motosiklet, geleceğin ulaşım araçlarına bir bakış sunuyor.