HMD'nin Android 15 güncellemesini alan ikinci telefonu Skyline oldu

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HMD Global, Android 15 güncellemesini Skyline modeli için kullanıma sundu.

Pulse Pro'dan sonra Android 15 alan ikinci HMD telefonu olan Skyline; performans, gizlilik, pil ve bildirim yönetimi gibi alanlarda iyileştirmeler sunuyor.

ANDROİD 15 İLE GELEN YENİLİKLER

3,3 GB boyutundaki Android 15 güncellemesi, Skyline kullanıcılarına birçok yeni özellik ve iyileştirme getiriyor. İşte öne çıkanlar:

Performans Artışı: Uygulamalar daha hızlı açılacak ve daha akıcı bir deneyim sunacak.

Gizlilik ve Güvenlik Yükseltmeleri: Kullanıcı verileri daha iyi korunacak.

Bunların dışında şarj ömrü de uzayacak ve Gelişmiş Bildirim Kontrolü özelliği sayesinde, bildirimler daha etkili bir şekilde yönetilebilecek.

Android 15 güncellemesi, şu anda Finlandiya'daki Skyline kullanıcıları için kademeli olarak yayınlanıyor. Güncellemenin yakında diğer bölgelere de ulaşması bekleniyor.

HMD'NİN GÜNCELLEME TAKVİMİ

HMD, Android 15 güncelleme takvimi hakkında henüz net bir açıklama yapmadı. Ancak, şirketin diğer cihazları için de güncellemeyi yayınlaması bekleniyor.