Honor, 16 Aralık'ta yeni üst düzey akıllı telefonunu piyasaya sürecek

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Honor, yeni amiral gemisi akıllı telefonu Honor GT'yi 16 Aralık'ta Çin'de piyasaya süreceğini duyurdu.

Honor 90 GT'nin devamı niteliğindeki Honor GT, güçlü özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

HONOR GT'NİN ÖZELLİKLERİ

Honor GT, 1,5K LTPS OLED ekran, 100W hızlı şarjı destekleyen büyük bir batarya ve OIS özellikli 50 megapiksel ana kameraya sahip çift kamera kurulumuyla geliyor.

Telefonun kalbinde ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci bulunuyor. Honor GT, Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 ile çalışacak.

Honor GT, Buz Kristali Beyazı, Hayalet Siyahı ve Aurora Yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulacak.

Ayrıca, 12 GB / 256 GB, 12 GB / 512 GB, 16 GB / 512 GB ve 16 GB / 1 TB olmak üzere dört farklı bellek seçeneği bulunacak.

Honor, GT modelinin fiyatını henüz açıklamadı. Fiyatın, 16 Aralık'taki lansman etkinliğinde duyurulması bekleniyor.

Honor GT'nin küresel pazarlarda ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. Ancak, Honor'un bu güçlü modeli diğer ülkelere de getirmesi bekleniyor.