Honor 300 serisi önümüzdeki hafta duyurulacak

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Honor, geçtiğimiz haftalarda yeni telefon serisi Honor 300 hakkında çeşitli ipuçları vermişti.

Honor 300 ve 300 Pro modelleri, şirketin Çin'deki çevrimiçi mağazasında listelenmişti. Bu da telefonların tanıtımının yakın olduğunu gösteriyordu.

2 ARALIK'TA ÇİN'DE TANITILACAK

Honor, yaptığı resmi açıklamayla yeni 300 ve 300 Pro telefonlarının 2 Aralık'ta Çin'de tanıtılacağını doğruladı.

Telefonların ilk olarak Çin'de satışa sunulacağı ve ardından küresel pazara açılacağı belirtildi.

300 ULTRA MODELİ GELMEYEBİLİR

Honor'un 300 Ultra modelinden hiç bahsetmemesi dikkat çekti. Geçtiğimiz haftalarda 300 Ultra modelini gösteren bazı görseller ortaya çıkmıştı. Ancak Honor'un bu modelin tanıtımını ertelediği veya iptal ettiği düşünülüyor.

HONOR 300 VE 300 PRO ÖZELLİKLERİ

Honor 300 Pro modelinin Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alması bekleniyor. Bu da telefonu, bu güçlü işlemciyi kullanan son amiral gemilerinden biri yapacak.

Honor 300 modelinin ise çift kamera kurulumuna sahip olacağı biliniyor. Pro modelinin ise daha gelişmiş bir üçlü kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor.

Her iki telefonun da Android 15 tabanlı MagicOS 9 işletim sistemiyle çalışacağı ve Mor ve Kum Altını renk seçenekleriyle sunulacağı belirtildi.

Honor 300 ve 300 Pro'nun uluslararası pazarda ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. Ancak telefonların bu yıl içinde küresel pazarda da yerini alması bekleniyor.