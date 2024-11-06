Honor, bugüne kadarki en dayanıklı akıllı telefonu X9c 5G'yi tanıttı

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Honor, orta segmentte iddialı bir modelle karşımıza çıktı. X9c 5G, dayanıklılık konusunda çıtayı yükselterek dikkatleri üzerine çekiyor.

Selefi X9b'den devraldığı "en dayanıklı akıllı telefon" ünvanını daha da ileriye taşıyan X9c 5G, suya, düşmelere ve aşırı sıcaklıklara karşı üstün koruma sağlıyor.

2 METREYE KADAR DÜŞME DİRENCİ

Honor X9c 5G, SGS'nin Kapsamlı Güvenilirlik testlerinde birinci sırada yer alarak dayanıklılığını kanıtladı.

2 metreye kadar düşme direncine sahip olan cihaz, IP65M sertifikasıyla da su sıçramalarına karşı koruma sağlıyor.

-30°C İLE +55°C ARASINDA SORUNSUZ ÇALIŞMA

Honor X9c 5G, sadece düşmelere ve suya karşı dayanıklı olmakla kalmıyor, aynı zamanda aşırı sıcaklıklara da meydan okuyor.

-30°C ile +55°C arasındaki sıcaklıklarda sorunsuz bir şekilde çalışabilen cihaz, zorlu koşullarda bile kullanıcılarını yarı yolda bırakmıyor.

GÜÇLÜ ÖZELLİKLER VE UZUN PİL ÖMRÜ

X9c 5G, dayanıklılığının yanı sıra güçlü özellikleriyle de dikkat çekiyor. Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemci, 8/256 GB, 12/256 GB veya 12/512 GB bellek seçenekleri ve 108 megapiksel ana kameraya sahip çift kamera kurulumu ile donatılan cihaz, performans ve fotoğraf kalitesi konusunda da iddialı.

6.78 inçlik AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 4000 nit tepe parlaklığı ile etkileyici bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

6.600 mAh kapasiteli batarya ise 66W hızlı şarj desteğiyle uzun süreli kullanım imkanı sağlıyor.

FİYATI

X9c 5G, ince titanyum tasarımı ve şık renk seçenekleriyle de göz dolduruyor. Titanyum Moru, Titanyum Siyahı ve Yeşim Mavisi renkleriyle sunulan cihaz, 300 ila 350 dolar arasında değişen fiyatlarla ön siparişe açıldı.