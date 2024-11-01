Honor Magic 7 modelleri dünya genelinde satışa sunulacak: İşte tarih

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Honor, amiral gemisi akıllı telefon serisi Magic 7'yi küresel pazarda piyasaya süreceğini resmen duyurdu.

Şirketin küresel PR başkanı Bhavya Siddappa tarafından yapılan açıklama, Honor'un Magic serisini dünya çapında piyasaya sürme geleneğini sürdürdüğünü gösteriyor.

Ocak ayında piyasaya sürülen Magic 6 serisinden farklı olarak, Magic 7 serisi Snapdragon 8 Elite işlemcisinin lansmanıyla aynı zamana denk getirildi.

Hem Magic 7 hem de Magic 7 Pro, amiral gemisi cihazlar olarak öne çıkıyor. Pro modeli daha büyük bir ekrana ve daha gelişmiş bir kamera sistemine sahipken, standart model de güçlü bir performans sunuyor.

Her iki telefonda da periskop telefoto lensler dahil olmak üzere üç arka kamera bulunuyor ve 100W kablolu, 80W kablosuz şarjı destekliyor.

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İLK ÇEYREK İŞARET EDİLİYOR

Küresel lansman için kesin bir tarih açıklanmasa da 2025'in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Honor, amiral gemisi cihazlarını genellikle Çin'deki ilk lansmanlarından birkaç ay sonra küresel olarak piyasaya sürüyor.

Magic 7 serisinin Çin'de yeni duyurulduğu düşünüldüğünde, 2025'in başlarında küresel bir lansman olası görünüyor.