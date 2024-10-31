Merakla beklenen Honor Magic 7 Pro satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Honor, akıllı telefon pazarında iddialı bir oyuncu olmaya devam ediyor. Şirket, yeni amiral gemisi Magic 7 Pro'yu Çin'de düzenlediği bir etkinlikle tanıttı.
Magic 7 Pro, gelişmiş özellikleri ve şık tasarımıyla teknoloji meraklılarının ilgisini çekmeyi başardı.
Honor Magic 7 Pro, gelişmiş özellikleri ve güçlü donanımıyla iPhone'a rakip olabilecek potansiyele sahip.
Özellikle kamera sistemi ve pil ömrü, iPhone kullanıcılarının bile dikkatini çekebilecek seviyede. Ancak, telefonun küresel pazarda nasıl bir performans göstereceği henüz bilinmiyor.
HONOR MAGIC 7 PRO FİYATI
Honor Magic 7 Pro, Çin'de 12/256 GB sürümü için 5699 yuan'dan (yaklaşık 799 dolar) başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Telefonun küresel pazara ne zaman geleceği henüz netlik kazanmadı.
HONOR MAGIC 7 PRO ÖZELLİKLERİ
Ekran: 6.8 inç, 1280 x 2800, 5000 nit, 120Hz, Dolby Vision, HDR, LTPO OLED
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Bellek: 12GB, 16GB RAM
Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
Arka kamera: 50MP f/1.4-2.0 (birincil) + 50MP f/2.6 3x optik yakınlaştırma (periskop telefoto) + 50MP f/2.0 (ultra geniş)
Ön kamera: 50MP f/2.0
Batarya: 5850 mAh, 100w kablolu, 80w kablosuz şarj, ters şarj
Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4
İşletim sistemi: Android 15, MagicOS 9.0
Boyut ve ağırlık: 162.7 x 77.1 x 8.8 mm, 223 g
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