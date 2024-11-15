Honor, seçili akıllı telefonlar için MagicOS 9.0 genel beta sürümünü başlattı

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Honor, kısa süre önce tanıttığı Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 güncellemesinin ikinci beta sürümünü daha geniş bir kullanıcı kitlesine sundu.

İlk olarak Magic 6 serisi için yayınlanan beta sürüm, şimdi daha fazla Honor cihazında denenebiliyor.

HANGİ CİHAZLAR BETA SÜRÜMÜNÜ ALIYOR

İkinci beta sürümünü alan cihazlar şunlar:

Honor Magic V3

Honor Magic Vs3

Honor Magic V2

Honor Magic V2 Ultimate

Honor Magic V2 RSR Porsche Design

Honor Magic 5

Honor Magic 5 Pro

Honor Magic 5 Ultimate

Honor Magic 6

Honor Magic 6 Pro

Honor Magic 6 Ultimate

Honor Magic 6 RSR Porsche Design

BETA PROGRAMINA NASIL KAYDOLUNUR

Beta programına katılmak için My Honor uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulamada, "Kulüp > MagicOS 9.0 > Denemek için yükselt > Genel beta uygulaması" adımlarını izleyerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

GÜNCELLEMEYİ YÜKLEMEDEN ÖNCE DİKKAT

Beta sürümünün test amaçlı olduğunu ve cihazınızda hatalara veya beklenmeyen sorunlara neden olabileceğini unutmayın.

Bu nedenle, güncellemeyi yüklemeden önce tüm önemli verilerinizi yedeklemeniz önerilir. Ayrıca, beta sürümünden çıkıp kararlı sürüme geri dönmek istediğinizde, tüm kullanıcı verileriniz silinecektir.

GÜNCELLEME İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Güncellemeyi yükleyebilmek için cihazınızın MagicOS'un temel sürümünde olması ve cihazınızda en az 10 GB boş alan bulunması gerekiyor.

Aksi takdirde, yetersiz depolama alanı nedeniyle cihazınız güncellemeyi yükleyemeyebilir veya güncellemeden sonra sorun yaşayabilir.