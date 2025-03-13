HTC akıllı telefon pazarına geri döndü: Karşınızda Wildfire E5 Plus

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HTC, akıllı telefon pazarındaki varlığını sürdürme çabasıyla yeni bir model tanıttı: Wildfire E5 Plus.

Bu telefon, şirketin uygun fiyatlı ürün gamının bir parçası olarak konumlandırılıyor. Ancak, HTC'nin bu yeni hamlesi, şirketin akıllı telefon pazarında büyük bir oyuncu olma potansiyelinden ziyade, pazarda küçük bir oyuncu olarak kalmaya devam edeceğini gösteriyor.

ODM ÜRÜNÜ VE SINIRLI ETKİ

HTC, mobil bölümünü Google'a devrettikten sonra Çinli ODM'lerle (Orijinal Tasarım Üreticileri) çalışmaya başladı.

Bu nedenle, Wildfire E5 Plus da orijinal bir HTC ürünü değil. Bu durum, telefonun pazardaki rekabet gücünü sınırlıyor. Çünkü benzer özelliklere sahip cihazlar, farklı markalar altında daha uygun fiyatlarla bulunabiliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE FİYAT

HTC Wildfire E5 Plus, çift kamera kurulumu (50 MP ana, 2 MP derinlik), 16 MP selfie kamerası, Unisoc T606 yonga seti, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama gibi özelliklere sahip.

6.75 inç HD+ ekran ve 5000 mAh batarya ile gelen telefon, 95 dolar fiyat etiketiyle ilk olarak Vietnam'da satışa sunuldu.

Telefonun Android 14 işletim sistemiyle gelmesi ve güncelleme konusunda belirsizlikler olması, kullanıcılar için hayal kırıklığı yaratabilir.

Özellikle bu fiyat segmentindeki telefonlar için uzun süreli yazılım desteği, kullanıcıların tercihinde önemli bir faktör.

5G DESTEĞİ YOK

Wildfire E5 Plus, 5G desteğine sahip değil. Ancak, parmak izi sensörü ve yüz tanıma gibi özellikler sunuyor. Telefon, mavi ve gri renk seçenekleriyle geliyor.