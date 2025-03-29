Huawei, 2024'te 45 milyon telefon satarak rekor gelire ulaştı

Haber Merkezi

Yıllar süren zorlu bir mücadelenin ardından Huawei, ABD'nin uyguladığı yaptırımlara meydan okuyarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Şirket, 2024 yılında 45 milyonun üzerinde akıllı telefon satışı gerçekleştirerek rekor bir gelir elde etti.

Yakında açıklanacak olan yıllık sonuçlara göre, Huawei'nin 2024 gelirinin 860 milyar yuan (yaklaşık 118 milyar dolar) olması bekleniyor. Bu rakam, şirketin 2020 yılında ulaştığı 891 milyar yuanlık zirveye oldukça yakın.

ZORLU SÜREÇ

ABD'nin yaptırımları, Huawei'nin gelişmiş teknolojiye ve 5G destekli çiplere erişimini büyük ölçüde kısıtladı.

Bu durum, şirketi "hayatta kalma modu" olarak tanımlanabilecek zorlu bir sürece soktu.

Ancak, Huawei yazılım, çip üretimi ve akıllı sürüş teknolojileri alanındaki yatırımları sayesinde bu zorluğun üstesinden gelmeyi başardı.

Şirket, son yıllarını yeni endüstrilere açılarak ve Batı teknolojisine alternatifler geliştirerek geçirdi.

Başlangıçta bu süreç bir hayatta kalma mücadelesi olarak görülse de Huawei, yeni gelir kaynakları yaratarak ve Çinli yerel yetkililerle iş birliği yaparak durumunu güçlendirdi.

Huawei, gelir kaynaklarının ayrıntılı bir dökümünü sunmasa da tüketici elektroniği bölümünde yeniden büyümeye geçtiğini ve otomotiv sektöründe hızlı bir genişleme kaydettiğini doğruladı. Şirket, 2024'te 45 milyondan fazla akıllı telefon sevk ederek, bir önceki yıla göre en az yüzde 25'lik bir artış elde etti.