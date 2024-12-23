Huawei, akıllı saat satışlarında Apple'ı geçti

Haber Merkezi

Akıllı saat pazarında rekabet kızışıyor. IDC'nin (International Data Corporation) raporuna göre, Huawei 2024'ün ilk üç çeyreğinde akıllı saat satışlarında Apple'ı geride bırakarak birinci sıraya yerleşti.

HUAWEI'NİN YÜKSELİŞİ

Huawei, özellikle Asya-Pasifik, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika pazarlarındaki güçlü performansıyla dikkat çekiyor.

GT5 ve GT5 Pro gibi yeni akıllı saat modelleri ve ikinci nesil tansiyon aletleri, Huawei'nin başarısında önemli rol oynadı.

Apple, üçüncü çeyrekte Apple Watch Series 10'u piyasaya sürerek kısa süreliğine liderliği ele geçirdi. Ancak, Huawei yılın genelinde daha yüksek satış rakamlarına ulaşarak zirveyi korudu.

Akıllı saat pazarı giderek kalabalıklaşıyor ve rekabet kızışıyor. Huawei ve Xiaomi gibi Çinli markalar, uygun fiyatlı ve gelişmiş özelliklere sahip modelleriyle pazar payını artırıyor. Apple ise premium segmentteki hakimiyetini sürdürüyor.

XİAOMİ VE SAMSUNG'UN PERFORMANSI

Xiaomi, Xiaomi Band 9 ile bileklikte giyilebilir cihaz pazarında güçlü bir büyüme kaydetti. Samsung ise Galaxy Watch 7 serisi ve Fit 3 gibi yeni modelleriyle ürün yelpazesini genişletti.

Gelişmiş sağlık takibi, yapay zeka özellikleri, özelleştirilebilir tasarımlar ve uzun pil ömrü, akıllı saatlerin geleceğini şekillendiren önemli faktörler.