Huawei, akıllı telefonlar için kamera sensörleri geliştiriyor

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Huawei, Sony ve Samsung gibi büyük sensör üreticilerine olan bağımlılığını kırmak için iki yeni 50 megapiksel kamera sensörü üzerinde çalışıyor.

SC5A0CS kod adlı 1 inçlik sensörün Huawei Pura 80 Ultra'nın ana kamerası olması beklenirken, SC590XS kod adlı 1/1,3 inçlik sensör ise telefoto görevini üstlenecek.

Her iki sensörde de düşük ışık performansını artırmak için Huawei'nin tescilli RYYB renk filtresi kullanılıyor.

YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER KULLANILACAK

Telefoto sensörü SC590XS, Huawei'nin yeni SuperPixGain HDR2.0 teknolojisini kullanacak.

Bu teknoloji, tek bir karede farklı pozlamalara sahip üç görüntüyü birleştirerek gölgelenmeyi azaltırken, hem parlak hem de karanlık alanlardaki detayları koruyacak. Bu sayede yakınlaştırma ve uzak çekimlerde daha net ve kaliteli fotoğraflar elde edilecek.

Huawei'nin kendi kamera sensörlerini üretme kararı, şirketin performans ve kalite üzerinde daha fazla kontrol sahibi olma isteğinin bir sonucu olarak görülüyor.

Bu hamle aynı zamanda tedarik zinciri sorunları ve ticari engellerden kaynaklanan riskleri de en aza indirecek.

Yeni sensörlerin ilk olarak Huawei Mate 80 serisinde kullanılması bekleniyor ve bu durum, şirketin akıllı telefon kameralarına yaklaşımında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.