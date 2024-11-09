Huawei CEO'su Ren Zhengfei, ABD'li teknoloji devlerini övdü

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Huawei'nin kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei, ABD teknoloji sektörünün açık ve kapsayıcı yapısını överken, ABD yaptırımları nedeniyle kendi araçlarını üretmek zorunda kaldıklarını belirtti.

80 yaşındaki CEO, öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya geldiği bir etkinlikte Amerikan inovasyon kültürünü ve yeni fikirlere açık yaklaşımını övdü.

AMERİKAN İNOVASYON KÜLTÜRÜNE ÖVGÜ

Uluslararası Üniversite Programlama Yarışması (ICPC) web sitesinde yayınlanan açıklamalara göre Zhengfei, ABD'nin dünya çapında tüm ülkeler ve şirketler için açık olma konusunda örnek teşkil ettiğini belirtti.

Kapalı toplumların geride kalacağı konusunda uyarıda bulunan deneyimli iş insanı, dünyanın dört bir yanından gelen fikirleri benimsemenin ve adapte etmenin teknolojik büyüme için elzem olduğunu vurguladı.

HUAWEI, ABD YAPTIRIMLARIYLA MÜCADELE EDİYOR

Huawei, 2019 yılında ABD ticaret kara listesine eklenmesinin ardından Amerikan şirketlerinden donanım, yazılım ve hizmetlere erişim konusunda kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı.

Bu kısıtlamalar, Huawei'nin küresel pazarda rekabet gücünü korumak için ihtiyaç duyduğu son teknolojiye erişimini engelledi.

REN ZHENGFEI, APPLE'A HAYRANLIĞINI DİLE GETİRDİ

Bu, Ren Zhengfei'nin ABD'li teknoloji şirketlerini ilk övgüsü değil. 2019 yılında da Apple'ın teknolojisini ve pazar liderliğini övmüştü.

Apple'ı teknoloji sektöründe öncü olarak tanımlayan Huawei CEO'su, şirketi dünyanın lider şirketi olarak nitelendirmiş ve Apple'ın her zaman bir ilham kaynağı olduğunu kabul etmişti.