Huawei HarmonyOS NEXT, Android uygulamalarını çalıştıracak

Haber Merkezi

Huawei, HarmonyOS Next işletim sisteminin Android desteği sunmayacağını açıklamıştı.

Ancak, yeni ortaya çıkan bilgilere göre HarmonyOS Next ile çalışan cihazlar, Android uygulamalarını çalıştırmanın bir yolunu bulmuş olabilir.

ANDROID EMÜLATÖRÜ

Huawei'nin uygulama mağazası AppGallery'de "EasyAbroad" adlı bir Android emülatörü keşfedildi.

Bu emülatör, YouTube, Instagram, Facebook ve Gmail gibi popüler Android uygulamalarının HarmonyOS Next cihazlarında çalıştırılmasını sağlıyor.

NASIL ÇALIŞIYOR

EasyAbroad emülatörü, HarmonyOS Next cihazlarında Android uygulamalarını çalıştırmak için bir sanal ortam oluşturuyor. Bu sayede, kullanıcılar Android uygulamalarını HarmonyOS Next cihazlarında kullanabiliyor.

EasyAbroad emülatörünün bazı sınırlamaları bulunuyor. Kullanıcılar, Android uygulamalarını ana ekrana kısayol olarak ekleyemiyor ve bildirimlerde sorunlar yaşayabiliyor.

EasyAbroad, microG adlı açık kaynaklı bir yazılım kullanarak Google Play Hizmetleri'nin yerini alıyor. Bu sayede, Google hesabı veya Google sunucularına bağlantı olmadan Android uygulamaları çalıştırılabiliyor.

HUAWEI'NİN ANDROID YASAĞI

Huawei, 2019 yılında ABD hükümeti tarafından kara listeye alınmış ve Google hizmetlerine erişimi engellenmişti. Bu durum, Huawei'nin kendi işletim sistemi HarmonyOS'u geliştirmesine yol açmıştı.