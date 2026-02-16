Starlink, dünya çapında 10 milyon aktif kullanıcıyı aştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya genelinde yüksek hızlı uydu interneti sunan Starlink, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, 160 farklı ülke ve pazarda 10 milyondan fazla müşteriye hizmet verdiğini doğruladı.

Şirket, elde edilen bu büyük başarı için dünyanın dört bir yanındaki tüm kullanıcılarına teşekkür mesajı yayınladı.

İKİ AYDA BİR MİLYON YENİ ABONE

Aralık ayı sonlarında 9 milyon aboneyi kutlayan şirket, aradan geçen iki aydan kısa bir sürede yaklaşık bir milyon yeni müşteri kazanmayı başardı.

Mevcut büyüme hızı dikkate alındığında, hizmetin günde ortalama 19 binden fazla yeni kullanıcı kazandığı görülüyor.

KÜRESEL TRAFİĞİN YÜZDE 97'SİNE HAKİM

Sadece 2025 yılı içerisinde kullanıcı tabanını ikiye katlayan ve 35 yeni pazara açılan Starlink, şu anda küresel uydu internet trafiğinin yüzde 97'sini tek başına oluşturuyor.

Bekleme listelerinin tüm bölgelerde tamamen kaldırılmasıyla birlikte Brezilya, bir milyon aboneyi geçerek en büyük ikinci pazar konumuna yükseldi.

YENİ V3 UYDULARI YOLDA

Artan küresel talebi karşılamak ve ağ kapasitesini katlanarak artırmak amacıyla ilk Starlink V3 uydularının bu yılın sonlarında fırlatılması bekleniyor.

Daha büyük tasarıma sahip olan bu yeni uydular sayesinde yeryüzünde gerçek gigabit sınıfı bağlantı hızlarının mümkün kılınması hedefleniyor.