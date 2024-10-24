Huawei, HarmonyOS özellikli Nova 13 ve Nova 13 Pro akıllı telefonlarını piyasaya sürdü

Haber Merkezi

Huawei, ABD ile Çin arasındaki ekonomik savaşın ortasında kalarak Android lisansını kaybetmişti.

Bu durum, Huawei'nin kendi işletim sistemi HarmonyOS'u geliştirmesine yol açtı. Nova 13 ve Nova 13 Pro, HarmonyOS ile çalışan en yeni Huawei akıllı telefonları olarak öne çıkıyor.

ÇİN'DE SATIŞA SUNULDU

Nova 13 ve Nova 13 Pro, şu anda Çin'de satışa sunuldu. Huawei'nin Nova serisi genellikle küresel pazara sunulduğu için, yeni modellerin yakında diğer ülkelerde de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Nova 13 yaklaşık 380 dolardan, Nova 13 Pro ise 520 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. Nova 13 serisinin orta segmentte yer aldığı düşünüldüğünde bu fiyatlar oldukça yüksek.

Telefonların en önemli özelliği olan yonga seti henüz açıklanmadı. Ancak diğer tüm özellikler resmi web sitesinde yayınlandı.

NOVA 13 VE NOVA 13 PRO ÖZELLİKLERİ

Nova 13, FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç OLED ekranla geliyor. Ekran içi parmak izi sensörü de bulunan telefon, 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş kameradan oluşan çift kamera kurulumuyla geliyor. Ön tarafta ise 60 MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Nova 13 Pro ise 1224 x 2776 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.76 inç LTPO OLED ekranla kutudan çıkıyor.

Pro model, 50 MP ana + 12 MP telefoto (3x zoom) + 8 MP ultra geniş kameradan oluşan üçlü kamera kurulumu ve 60 MP'lik bir selfie kamerasıyla geliyor.

Her iki telefon da 100W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pillerle çalışıyor. Ayrıca telefonlar, Çin ile sınırlı olan uydu bağlantısı özelliğine de sahipler.

Nova 13 Pro'yu Nova 13'ten ayıran bir diğer özellik ise toza ve suya karşı dayanıklılık için IP65 sertifikasına sahip olması.

Huawei Nova 13 ve Nova 13 Pro, özellikle kamera özellikleri ve şarj kapasitesiyle dikkat çekiyor. Ancak, yüksek fiyatlar ve henüz bilinmeyen yonga seti performansı, telefonların fiyat-performans oranını belirlemede önemli rol oynayacak.