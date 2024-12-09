Huawei, her yıl inovasyona 22 milyar dolar harcıyor

Haber Merkezi

Çinli teknoloji devi Huawei, inovasyona büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor. Şirket, sadece rekabette geri kalmamak için her yıl Ar-Ge'ye 22 milyar dolardan fazla harcıyor.

Uzmanlar, Huawei'nin Ar-Ge harcamalarının tercihten ziyade zorunluluk olduğunu belirtiyor.

Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Liu Ke, Huawei'nin bu yatırımlarının kritik bir hayatta kalma stratejisi olduğunu vurguluyor.

İNOVASYONUN ÖNEMİ

Liu Ke, Çin'in maliyet odaklı rekabet yaklaşımının artık yeterli olmadığını, inovasyonun başarı için temel faktör haline geldiğini belirtiyor.

Artan maliyetler ve teknolojik gelişmeler, şirketleri Ar-Ge'ye daha fazla yatırım yapmaya zorluyor.

HUAWEI MATE XT ÖRNEĞİ

Huawei'nin inovasyon odaklı yaklaşımının bir örneği, dünyanın ilk üç katlanabilir telefonu olan Huawei Mate XT. 3 bin dolarlık fiyatıyla dikkat çeken Mate XT, Huawei'nin teknolojik yeteneklerini sergiliyor.

Liu Ke, inovasyonun sadece teknolojik ilerlemeyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda kapsamlı bir toplumsal dönüşümü de gerektirdiğini vurguluyor.

Önümüzdeki yıllarda inovasyon ve kaliteye odaklanmanın daha da önemli hale geleceği öngörülüyor.

Huawei'nin Ar-Ge harcamaları, geleceğin teknolojilerine yapılan stratejik bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Şirket, bu yatırımlar sayesinde rekabetçi kalmayı ve yeni teknolojiler geliştirmeyi hedefliyor.