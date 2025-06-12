Huawei, merakla beklenen Pura 80 modellerini duyurdu

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Çinli teknoloji devi Huawei, Pura 80, Pura 80 Pro, Pura 80 Pro+ ve Pura 80 Ultra olmak üzere dört yeni modelden oluşan amiral gemisi "Pura 80" serisini resmen tanıttı.

Modeller ortak tasarım ve özellikler paylaşsa da özellikle Pura 80 Ultra'nın kamera yetenekleri teknoloji dünyasında büyük heyecan yarattı.

SERİNİN YILDIZI: HUAWEI PURA 80 ULTRA

Serinin en iddialı modeli olan Huawei Pura 80 Ultra, arka kamera kurulumuyla fark yaratıyor. Telefonda iki adet telefoto kamera bulunuyor ancak bu kameralar için tek bir lens kullanılıyor.

Bu hareketli lens, 3,7x ile 9,4x aralığında yakınlaştırma yaparak ihtiyaca göre ilgili sensöre doğru konumlanıyor.

Bu yenilikçi teknoloji, farklı odak uzaklıkları için birden fazla büyük lense olan ihtiyacı ortadan kaldırarak daha kompakt bir tasarımda yüksek kaliteli zoom yeteneği sunuyor.

16 GB RAM ve 5700 mAh batarya gibi özelliklere sahip Pura 80 Ultra'nın başlangıç fiyatı 1.390 dolar olarak açıklandı.

DİĞER MODELLER: PRO+, PRO VE PURA 80

Huawei Pura 80 Ultra ile Pura 80 Pro+ arasındaki temel fark, kamera kurulumunda yatıyor.

Pro+ modelinde, Ultra'daki ikinci ultra telefoto kameraya yer verilmiyor, bu da onu 1.110 dolarlık daha uygun bir başlangıç fiyatına sahip kılıyor.

Pura 80 Pro modelinde ise RAM kapasitesi 12 GB'ye düşüyor ve 256 GB'lık bir depolama seçeneği ekleniyor.

Serinin başlangıç modeli olan Pura 80 ise daha küçük bir ekrana, farklı bir kamera kurulumuna ve 66W hızlı şarj destekli daha küçük bir bataryaya sahip daha sade bir versiyon olarak öne çıkıyor.