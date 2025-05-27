Huawei Pura 80 Pro, üst seviye kameralarıyla dikkat çekecek

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Huawei, yaklaşan Pura 80 serisiyle bir kez daha teknoloji dünyasında gündeme oturdu.

Bu yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek seri; Pura 80, Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra olmak üzere üç modelden oluşacak.

Özellikle Pura 80 Pro, sahip olduğu güçlü kamera kurulumu nedeniyle büyük beklenti yaratıyor.

ÖZEL RYYB SENSÖRÜ VE ÜÇLÜ KAMERA KURULUMU

Huawei, Pura 80 Pro'ya özel 50 megapiksel, 1 inç RYYB sensörü entegre etti. İlk söylentiler Sony'nin IMX989 sensörüne işaret etse de Huawei perakende versiyonunda kendi sensörünü kullandı.

RYYB sensörü, geleneksel RGB sensörlerine kıyasla daha fazla ışığın içeri girmesine izin vererek, telefonun düşük ışıkta çok daha iyi fotoğraflar çekmesini sağlıyor.

Pura 80 Pro ayrıca 50 megapiksel ultra geniş lens ve 50 megapiksel periskop telefoto lens içeriyor; bu lenslerin her ikisi de aynı RYYB filtresini kullanıyor.

Bu sayede üç kamera da daha iyi ışık hassasiyeti sunarak zorlu ışık koşullarında bile parlak ve net görüntüler sağlıyor.

EKRAN VE TASARIMDAKİ YENİLİKLER

Huawei, Pura 80 Pro ile mobil fotoğrafçılık konusunda ciddi olan tüketicileri hedefliyor. Bu kadar üst düzey bir kamera kurulumuyla Pura 80 Pro'nun, telefon fotoğrafçıları için en iyi tercih olması bekleniyor.

Pura 80 Pro, 6,78 inçlik bir OLED ekrana sahip olacak. 1,5K çözünürlükle gelen ekran, LTPO teknolojisiyle destekleniyor; bu da ekranın yenileme hızını dinamik olarak değiştirmesine olanak tanıyarak pil ömründen tasarruf sağlıyor ve telefonun kullanımını daha akıcı hale getiriyor.

Huawei, kendi kamera sensörünü geliştirerek ve en üst düzey ekran teknolojisi kullanarak rakiplerinden sıyrılmayı hedefliyor.