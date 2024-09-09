Huawei, üçe katlanan telefonunu ilk kez gösterdi Huawei, üçe katlanan akıllı telefonunun resmî görüntülerini paylaştı. "Mate XT" olarak satışa çıkacak telefona yakından bakıyoruz.

Haber Merkezi

Teknoloji devi Huawei, uzun süredir beklenen katlanabilir telefonunun tasarımını resmen tanıttı.

Normal katlanabilir telefonlardan farklı olarak iki menteşeye sahip telefon, pazarda yeni bir çığır açmayı hedefliyor.

Şirketin açıklamalarına göre, telefon ultra premium bir his sunacak ve kullanıcılara benzersiz bir deneyim yaşatacak.

HUAWEI MATE XT NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK

Huawei'nin Weibo'daki paylaşımına göre Mate XT, 10 Eylül'de düzenlenecek bir etkinlikte resmen duyurulacak.

Telefonun tüm teknik özellikleri ile fiyatı da bu etkinlik kapsamında belli olacak.

ÜÇE KATLANAN TELEFON NEDİR

Üç katlı telefonlar, adından da anlaşılacağı üzere, üç farklı ekrana sahip olan ve katlanarak daha kompakt bir hale gelebilen akıllı telefonlara deniyor.

Bu cihazlar, hem tablet hem de telefon olarak kullanılabilme özelliği sunarak kullanıcılarına daha fazla esneklik sağlıyor.

Üçe katlanabilen bu telefonlar, açıldığında tablet boyutlarına ulaşabilen büyük bir ekran sunabiliyor.

Bu sayede kullanıcılar, multimedya içeriklerini daha keyifli bir şekilde tüketebiliyor, oyun oynayabiliyor ve üretkenlik uygulamalarını daha verimli kullanabiliyor.

Samsung, Huawei, Oppo, Tecno ve Xiaomi gibi teknoloji devlerinin, üç katlı telefon alanında ciddi adımlar attığı biliniyor.