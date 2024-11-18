Huawei yöneticileri, Mate 70'in sızdırılmaması için her şeyi yapıyor

Haber Merkezi

Huawei Mate 70 serisi, yıl sonundan önce piyasaya sürülmesi beklenen ve teknoloji meraklıları tarafından heyecanla beklenen bir akıllı telefon serisi.

Bu yeni telefonlarla ilgili en çok merak edilen konu ise, hangi işlemciyi kullanacağı. SMIC'nin 6nm işlem düğümü kullanılarak üretilen Kirin 9100 işlemcisinin kullanılacağı söylentileri dolaşıyor.

SMIC, Çin'in en büyük yonga üreticisi ve dünyada TSMC ve Samsung Foundry'den sonra üçüncü sırada yer alıyor.

HUAWEI BAŞKANI CEBİNİ KAPATIYOR

Huawei'nin Tüketici İş Birimi Başkanı Yu Chengdong, Mate 70'in fotoğraflarının çekilmesini önlemek için ilginç bir yönteme başvuruyor.

Cuma günü Guangzhou Otomobil Fuarı 2024'e katılan Yu, uçakta çekilmiş fotoğraflarında ceplerini kapattığı görüldü.

Bunun nedenini soranlara, cebindeki Mate 70'in fotoğraflarının çekilmesini engellemek için yaptığını söyledi. Yu, etkinlik sırasında da ellerini cebinde tutarak cihazı yanında taşıdığını gösterdi.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR DURUM YAŞANMIŞTI

Yu, daha önce de bu yılın başlarında tanıtımından önce üç katlı Mate XT'yi yanında taşırken benzer bir endişe yaşamıştı.

Telefonun resimlerinin resmiyet kazanmadan önce ortaya çıkmasından endişelenen Yu, eylül ayında CCTV News ile yaptığı bir röportajda, şirket yetkililerinin henüz resmi olarak duyurulmamış bir cihazı sızdırdıkları için para cezasına çarptırılabileceklerini söylemişti.

HUAWEI MATE 70 NELER SUNACAK

Tüm önlemlere rağmen, Mate 70'in entegre parmak izi sensörüne sahip daha büyük bir güç düğmesini gösteren canlı bir görüntüsü sızdırıldı.

Standart Mate 70 ve Mate 70 Pro modellerinin yan tarafa monte edilmiş bir ultrasonik parmak izi sensörü içermesi bekleniyor.

Mate 70'in diğer iki üst düzey versiyonunun ise ultrasonik versiyon kadar hızlı veya doğru olmayan bir optik parmak izi sensörü kullanmaya devam edeceği söyleniyor.

Mate 70 Pro'nun 1260 x 2720 çözünürlüğe sahip 6,8 inç OLED panel ile donatılması bekleniyor.

Cihaz 256 GB depolama alanıyla birlikte 12 GB RAM'e sahip olacak. 50 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj özelliğine sahip 5000 mAh pil ile güçlendirilecek.

Arkadaki üçlü kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ve 13 MP ön kamera bulunacak. Telefon IP69 toz ve suya dayanıklılık sertifikasına sahip olacak.