Huawei, yüksek maaşlarla TSMC mühendislerini transfer etmek istiyor

Haber Merkezi

ABD'nin ulusal güvenlik gerekçesiyle uyguladığı yaptırımlar, Huawei'nin çip teknolojisinde gerilemesine neden oldu.

Modern çip tasarımlarına erişimi kısıtlanan Huawei, bu açığı kapatmak için TSMC mühendislerini transfer etmeye çalışıyor.

ÜÇ KAT MAAŞ TEKLİFİ!

Huawei adına çalışan işe alım ajansları, TSMC mühendislerine her üç ayda bir cazip teklifler sunuyor.

Bu tekliflerde, mühendislerin mevcut maaşlarının üç katına kadar çıkabilen ücretler ve çeşitli avantajlar yer alıyor.

Ancak Huawei'nin bu çabaları, iki önemli engelle karşılaşıyor. TSMC, değerli mühendislerini kaybetmemek için karşı tekliflerde bulunuyor ve maaşları artırıyor.

Diğer yandan mühendisler, Huawei'de çalışmanın gelecekteki kariyerlerine zarar verebileceğinden endişe ediyor.

ABD yaptırımları nedeniyle Huawei ile çalışmanın, ileride TSMC gibi ABD yanlısı şirketlerde iş bulmalarını zorlaştırabileceği düşüncesi, mühendisleri Huawei'nin tekliflerini kabul etmekten alıkoyuyor.

HUAWEI, ÇİP TEDARİKİ İÇİN ALTERNATİF YOLLARA BAŞVURUYOR

Huawei, TSMC mühendislerini transfer etme konusunda yaşadığı zorluklar nedeniyle çip tedariki için alternatif yollara başvuruyor.

Şirket, TSMC'nin diğer müşterileri aracılığıyla çiplere erişim sağlamaya çalışıyor. Bu durum, ABD'li yetkililerin tepkisini çekiyor.

ABD'nin tüm çabalarına rağmen Huawei, teknoloji alanında ilerlemeye devam ediyor. Şirket, yerel olarak üretilen 5G yongası geliştirdi ve 5 nm çip setleri üretmeyi hedefliyor.