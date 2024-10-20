Huawei'den bir ilk: Mate 70 çift işletim sistemi desteğiyle gelebilir

Haber Merkezi

Huawei'nin merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonu Mate 70, çift işletim sistemi desteğiyle gelebilir.

Çinli sosyal medya platformu Weibo'da ortaya çıkan iddialara göre Mate 70, hem Android hem de Huawei'nin kendi işletim sistemi HarmonyOS'u destekleyecek.

Huawei, geçtiğimiz günlerde Android'in açık kaynak kodlarını kullanmayan ve tamamen kendi geliştirdiği HarmonyOS Next işletim sistemini duyurmuştu.

Bu durum, küresel pazardaki kullanıcıların Android uygulamalarına erişim konusunda endişelenmesine neden olmuştu.

Ancak, yeni sızıntılar Mate 70'in hem HarmonyOS Next'i hem de Android uygulamalarını destekleyen bir "çift çerçeve" yazılım tasarımına sahip olabileceğini gösteriyor.

ÇİN VE DÜNYA GENELİ İÇİN FARKLI STRATEJİ

Bu strateji, Huawei'nin hem Çin hem de küresel pazarlardaki kullanıcılarına hitap etmesini sağlayabilir.

Çinli kullanıcılar, daha hızlı ve optimize edilmiş bir deneyim sunan HarmonyOS Next'i tercih ederken, küresel kullanıcılar alışkın oldukları Android uygulamalarına erişmeye devam edebilecek.

Çift işletim sistemi desteği, HarmonyOS Next'e geçiş yapmak isteyen ancak Android uygulamalarından vazgeçemeyen kullanıcılar için büyük bir esneklik sağlayacak.

Kullanıcılar, yeni işletim sistemini deneyimlerken alıştıkları uygulamalara ve işlevlere erişmeye devam edebilecek.

Huawei Mate 70'in çift işletim sistemi desteğiyle gelip gelmeyeceği henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Ancak, telefonun önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor ve bu sızıntıların doğruluğu o zaman ortaya çıkacak.