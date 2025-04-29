Huawei'den NVIDIA'ya rakip: Yeni yapay zeka çipi yolda

Haber Merkezi

Çinli teknoloji devi Huawei, yapay zeka çip pazarında NVIDIA'nın hakimiyetine meydan okuyacak yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Şirketin, en yeni AI işlemcisi olan Ascend 910D'yi test aşamasına getirdiği bildirildi. Bu gelişme, Washington'un Batı teknolojilerine erişimi kısıtlayarak Çin'in ilerlemesini yavaşlatma çabalarına rağmen, ülkenin yarı iletken sektörünün dayanıklılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Huawei'nin, yeni Ascend 910D çipinin teknik fizibilitesini ve performansını test etmek amacıyla bir dizi büyük Çinli teknoloji şirketiyle temasa geçtiği belirtiliyor.

TESTLER MAYISTA BAŞLIYOR

Şirketin ilk işlemci örneklerini mayıs ayının sonlarına doğru alması ve test sürecini başlatması bekleniyor.

Konuya yakın kaynaklar, bu aşamada çipin performansını değerlendirmek ve piyasaya sürülmeye hazır hale getirmek için çeşitli testlerin yapılacağını ifade etti.

Ascend 910D, Huawei'nin yapay zeka işlemci ailesinin en yeni üyesi olarak konumlanıyor ve daha önceki 910B ve 910C versiyonlarının yerini alıyor.

Şirketin hedefi oldukça iddialı. Yeni çipin, 2022'de piyasaya sürülen ve yapay zeka eğitimi alanında yaygın olarak kullanılan NVIDIA H100 çipini performans olarak geçmesi umuluyor.

Ascend 910D'nin bu hedefe ulaşıp ulaşamayacağı, yapılacak testler sonucunda netleşecek.

HUAWEI, ABD KISITLAMALARINA RAĞMEN ÇALIŞIYOR

Yaklaşık altı yıldır ABD'nin kara listesinde bulunan Huawei, uygulanan kısıtlamalara rağmen teknoloji geliştirme konusundaki yeteneğini defalarca gösterdi.

Şirketin 2023 yılında, büyük ölçüde yerli üretim bir işlemciyle güçlendirilen üst seviye akıllı telefonu Mate 60'ı piyasaya sürmesi, bu dayanıklılığın en somut örneklerinden biriydi.

Ayrıca, Washington'un bu ayın başlarında NVIDIA'nın H20 çipini Çin'e satışı kısıtlanan yarı iletkenler listesine eklemesi, Huawei ve Pekin merkezli Cambricon Technologies gibi Çinli şirketler için bir pazar fırsatı yaratmış olabilir. Bu durum, yerli çip üreticilerinin NVIDIA'nın yerini doldurma çabalarını hızlandırabilir.