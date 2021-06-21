Huawei'den yeni akıllı telefon markası: NZone

Çinli teknoloji devi Huawei, Honor markasını sattıktan sonra oluşan boşluğu NZone ile dolduracak. Yeni markanın ilk modeli ise NZone S7 olacak.

ABD'nin uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle ABD'li şirketlerle ve ortaklarıyla iş yapamaz hale gelen Huawei, bu sorundan minimum düzeyde etkilenmek ve yeni gelirler elde etmek için alt markası Honor'u elden çıkarmıştı.

Huawei'nin, özellikle fiyat-performans telefonlarıyla ülkemizde de bir hayli başarılı olan Honor'u 15 milyar dolar karşılığında satması, Çinli şirketi yeni marka arayışına soktu.

YENİ MARKA: NZONE

Gelen bilgilere göre Huawei, Honor'dan kalan boşluğu yeni akıllı telefon markası NZone ile dolduracak. Hatta bu markaya ait ilk telefon NZone S7 olacak.

Yeni Çinli marka NZone'un ilk akıllı telefonunun tanıtımları internette yayınlandı. Markanın ilk modeli olan NZone S7'nin resmi lansmanı 22 Haziran'da gerçekleşecek.

HUAWEI NZONE S7 ÖZELLİKLERİ

NZone S7, 90Hz yenileme hızına sahip bir IPS ekrana, 64MP ana sensörlü üçlü kameraya, 5G ve 40W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Aynı zamanda MediaTek Dimensity 720 işlemcisinden güç alacak telefon, yalnızca Çin pazarına odaklanacak.

Huawei'nin NZone markasını gelecekte Çin dışına çıkarıp çıkarmayacağı şimdilik bilinmiyor.