Huawei'nin yeni çip teknolojisi sektörde dengeleri değiştirebilir

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EUV litografi makineleri, 7nm ve altı işlem düğümleriyle çip üretimi için kritik öneme sahip. Ancak, Hollandalı ASML firması bu makineleri Çin'e göndermiyor.

Bu durum, Huawei'nin gelişmiş çipler üretmesini engelliyor. Huawei ise bu engeli aşmak için lazerle indüklenen deşarj plazması (LDP) teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Bu teknoloji, EUV litografi makinelerine alternatif olarak 13.5nm dalga boyunu yaratmayı hedefliyor.

SMIC VE HUAWEI'NİN İŞ BİRLİĞİYLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

SMIC, Çin'in en büyük dökümhanesi olarak Huawei'nin 7nm Kirin işlemcilerini üretiyor. Ancak, EUV litografi makinelerine erişim kısıtlaması, Huawei'nin Apple ve Qualcomm gibi rakipleriyle arasındaki teknolojik farkı açıyor.

Huawei'nin LDP teknolojisiyle kendi EUV litografi makinesini geliştirmesi, bu farkı kapatmasına ve sektörde yeniden rekabetçi bir konuma gelmesine olanak tanıyabilir.

HUAWEI'NİN TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK HAMLESİ

Huawei'nin kendi EUV litografi makinesini geliştirmesi, ABD'nin uyguladığı yaptırımların etkisini azaltabilir. Şirket, Google servislerinden yoksun kaldığında HarmonyOS'u geliştirerek bağımsızlığını ilan etmişti.

Şimdi ise çip üretiminde de benzer bir bağımsızlık hamlesiyle sektörde dengeleri değiştirebilir.

Bu durum, Huawei'nin akıllı telefon pazarında Apple, Samsung ve Xiaomi gibi devlere karşı yeniden iddialı bir konuma gelmesini sağlayabilir.

GELECEKTE HUAWEI'Yİ NELER BEKLİYOR

Huawei'nin kendi EUV litografi makinesini geliştirmesi, şirketin geleceği için büyük bir dönüm noktası olabilir.

Bu teknoloji, Huawei'nin sadece akıllı telefon pazarında değil, aynı zamanda diğer teknoloji alanlarında da büyümesini hızlandırabilir.