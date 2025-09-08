Hubble teleskobu 51 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir sarmal galaksiyi görüntüledi

NASA ve ESA ortaklığındaki Hubble Uzay Teleskobu, 51 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alan sarmal gökada NGC 7456'nın göz kamaştırıcı yeni bir fotoğrafını yayınladı.

Görüntü, galaksinin düzensiz sarmal kollarının ve karanlık toz kümelerinin karmaşık ayrıntılarını gözler önüne seriyor.

YENİ YILDIZLARIN OLUŞTUĞU BÖLGELER

Hubble'ın gözlemleri, galaksideki yıldız aktivitesine odaklandı ve görüntüdeki parlayan pembe bölgelerin, yeni yıldızların doğduğu zengin gaz rezervleri olduğunu doğruladı.

Bu yeni yıldızlar çevrelerindeki bulutları aydınlatarak gazın belirgin bir kırmızı ışık yaymasına neden oluyor.

X-IŞINI KAYNAKLARINA SAHİP AKTİF BİR GALAKSİ

NGC 7456, aynı zamanda gökbilimcilerin incelemesi için birçok ilginç özellik sunan aktif bir galaksi olarak sınıflandırılıyor.

ESA'nın XMM-Newton uydusu daha önce bu galakside, beklenenden çok daha güçlü X-ışınları yayan birçok ultra parlak kaynak keşfetmişti.