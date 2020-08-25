Hubble Uzay Teleskobu, yıldız patlamasıyla oluşan bulutsuyu görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu tarafından yakalanan en son görüntü, 10 bin ila 20 bin yıl önce patlayan bir yıldızın oluşturduğu devasa bulutsuyu gösteriyor.

Hubble Uzay Teleskobu, 1990 yılında STS-31 görevi esnasında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşındı ve o zamandan bu yana birçok bilimsel araştırmada kullanıldı.

Hubble Uzay Teleskobu'nun keşfettiği yeni görüntü, 10 bin ila 20 bin yıl önce Güneş'in kütlesinin 20 katı olan dev bir yıldızın patlamasıyla oluşan bulutsuyu gösteriyor.

Süpernova patlaması dediğimiz bu patlama öylesine şiddetliydi ki şok dalgasının kenarındaki toz ve gaz, günümüzde bile hala saniyede 320 kilometrelik bir hızla hareket ediyor.

Hubble tarafından çekilen aşağıdaki görüntü, ince ve hafif bir perde gibi görünse de aslında patlama sırasında oluşan bulutsunun yalnızca küçük bir bölümünü gösteriyor.

HUBBLE UZAY TELESKOBU, DAHA ÖNCE DE AYNI PATLAMANIN KALINTILARINI YAKALAMIŞTI

Hubble Uzay Teleskobu, yukarıdaki yeni görüntüyle aynı süpernova kalıntısının başka bir parçası olan Peçe bulutsusunu da görüntülemeyi başarmıştı.

Toplamda 110 ışık yılı genişliğe sahip ve çizgileriyle dikkat çeken bu bulutsu, Hubble Uzay Teleskobu'nun yakaladığı en iyi 10 görüntüden bir tanesi olarak kabul ediliyor.



