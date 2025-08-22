Hubble'ın gizemli keşfi: 3I/ATLAS nükleer bir uzay aracı mı

Hubble teleskopunun görüntülediği 3I/ATLAS, ön cephesinden ışık saçmasıyla dikkat çekti. Bazı bilim insanları, onun sıradan bir kuyruklu yıldız olmayabileceğini düşünüyor.

ASTROFİZİKÇİDEN "DÜNYA DIŞI ZEKA" İDDİASI

Harvard Üniversitesi’nden astrofizikçi Prof. Avi Loeb, bu cismin aslında nükleer enerjiyle çalışan bir uzay aracı olabileceğini öne sürdü. Loeb’in yürüttüğü Galileo Projesi, Dünya dışı zekaya dair olası işaretleri araştırıyor.

NASA: "TİPİK BİR KUYRUKLU YILDIZ"

NASA ise 3I/ATLAS’ın tipik bir kuyruklu yıldız olduğunu belirtiyor. Ancak Loeb, Hubble’ın 21 Temmuz’da çektiği görüntüde nesnenin ön kısmında parlayan ışığın doğal açıklamasının olmadığını savunuyor.

LOEB: "RASTGELE BİR TAŞ OLAMAZ"

Loeb’e göre, eğer yalnızca Güneş ışığını yansıtıyorsa bu parlaklığı oluşturabilmesi için 20 kilometreden daha büyük olması gerekiyor. Bu da sıradan bir göktaşı olma ihtimalini zayıflatıyor.

"ROTASI OLAĞAN DIŞI"

3I/ATLAS’ın Güneş Sistemi’ndeki rotası da dikkat çekiyor. Venüs, Mars ve Jüpiter’e olağanüstü yakın geçişler yapacak olan cismin bu güzergâhı, Loeb’e göre rastgele oluşma ihtimali sadece 20 binde bir. Bu yüzden "belki de bilinçli olarak seçilmiş bir rota" diyor.

ABD KONGRESİ'NDEN İNCELEM TALEBİ

Loeb, Florida milletvekili Anna Paulina Luna ile görüşerek NASA’nın Jüpiter yörüngesindeki Juno uzay aracını bu nesneyi incelemek üzere yönlendirmesi için talepte bulunulduğunu açıkladı.

Daha önce ABD Kongresi’ndeki UAP oturumlarında da konuşan Loeb, Dünya dışı yaşam araştırmalarına daha fazla fon ayrılması gerektiğini savunmuştu.