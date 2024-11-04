Hükümetleri hedef alan siber saldırılar hızla artıyor

Haber Merkezi

SonicWall tarafından yayınlanan rapora göre, 2024 yılının ilk çeyreğinde hükümet kuruluşlarına yönelik kötü amaçlı yazılım saldırılarında, bir önceki yıla göre yüzde 236'lık bir artış tespit edildi.

Bu durum, dijitalleşen dünyada hükümetlerin siber güvenlik tehditlerine karşı daha savunmasız hale geldiğini gösteriyor.

SEÇİMLER, SİBER SALDIRILAR İÇİN HEDEF HALİNE GELİYOR

Özellikle seçim dönemlerinde siber saldırılar daha da artıyor. ABD'de seçimlere giden ayda saldırılarda yüzde 27'lik bir artış gözlemlenmesi, bu tehdidin ciddiyetini ortaya koyuyor.

DDoS saldırıları da bir önceki yıla göre yüzde 32 oranında artış gösteriyor. SonicWall, sadece bu yıl 12,9 milyon IP kamera saldırısını engellediğini bildirdi.

KAMU GÜVENİ TEHDİT ALTINDA

Hükümetler, diğer kurumlar gibi giderek daha fazla dijital hizmetlere ve çevrimiçi sistemlere bağımlı hale geliyor.

Bu durum, siber saldırganlar için yeni fırsatlar yaratıyor. Kritik devlet hizmetleri ve seçimle ilgili sistemler, siber saldırıların başlıca hedefleri arasında yer alıyor.

SonicWall Tehdit Araştırmaları Yöneticisi Doug McKee, hükümetlerin çok katmanlı siber güvenlik önlemleri alması gerektiği konusunda uyarıyor.

ABD seçimleri, İran, Rusya ve Çin gibi ülkelerden gelen tehdit aktörlerinin hedefi haline gelmiş durumda. Bu aktörler, yanlış bilgilendirme kampanyalarıyla kamuoyunda kaos yaratmayı amaçlıyor.

Siber tehditlerle mücadele için sektörler arası iş birliği ve tehdit istihbaratı paylaşımı büyük önem taşıyor. Seçim süreçlerinin bütünlüğünü sağlamak ve hayati altyapıyı korumak için ortak bir çaba gerekiyor.