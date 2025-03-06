HyperOS 2.1 güncellemesi bazı Xiaomi telefonlara geldi

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Xiaomi, HyperOS 2.1 güncellemesini daha geniş bir kitleye ulaştırmaya devam ediyor. Şirket, son olarak yedi farklı Xiaomi cihazı için güncellemeyi yayınladı.

Güncelleme, hem üst düzey Xiaomi telefonlarını hem de bütçe dostu Poco telefonlarını kapsayarak geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşıyor.

HYPEROS 2.1 GÜNCELLEMESİ ALAN CİHAZLAR

HyperOS 2.1 güncellemesi, aşağıdaki cihazlara dağıtılmaya başlandı:

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

POCO X6 Pro 5G

POCO F6

Xiaomi 13 Ultra

Eğer bu cihazlardan birine sahipseniz, güncellemeyi kontrol etmek için Ayarlar > Telefon Hakkında > HyperOS logosu > Güncellemeleri Kontrol Et adımlarını izleyebilirsiniz.

Xiaomi, HyperOS 2.1 güncellemesi ile kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor. Güncelleme, hem performans iyileştirmeleri hem de yeni özellikler ile Xiaomi cihazlarını daha kullanışlı hale getiriyor.