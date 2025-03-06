HyperOS 2.1 güncellemesi bazı Xiaomi telefonlara geldi

Xiaomi, HyperOS 2.1 güncellemesini daha geniş bir kitleye ulaştırmaya devam ediyor. Şirket, son olarak yedi farklı Xiaomi cihazı için güncellemeyi yayınladı.
Güncelleme, hem üst düzey Xiaomi telefonlarını hem de bütçe dostu Poco telefonlarını kapsayarak geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşıyor.
HYPEROS 2.1 GÜNCELLEMESİ ALAN CİHAZLAR
HyperOS 2.1 güncellemesi, aşağıdaki cihazlara dağıtılmaya başlandı:
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14T Pro
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
POCO X6 Pro 5G
POCO F6
Xiaomi 13 Ultra
Eğer bu cihazlardan birine sahipseniz, güncellemeyi kontrol etmek için Ayarlar > Telefon Hakkında > HyperOS logosu > Güncellemeleri Kontrol Et adımlarını izleyebilirsiniz.
Xiaomi, HyperOS 2.1 güncellemesi ile kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor. Güncelleme, hem performans iyileştirmeleri hem de yeni özellikler ile Xiaomi cihazlarını daha kullanışlı hale getiriyor.
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