HyperOS 3 güncellemesi alacak ilk Xiaomi telefonları belli oldu

Xiaomi'nin Android 16 tabanlı yeni işletim sistemi HyperOS 3 için geri sayım başladı.
Eylül ayında kullanıcılarla buluşması beklenen güncellemenin hangi telefonlara öncelikli olarak geleceği netleşmeye başladı.
GÜNCELLEMEYİ İLK ALACAK MODELLER
Listeye göre, yakında tanıtılacak olan Xiaomi 16 ve Xiaomi 16 Pro modelleri kutudan doğrudan HyperOS 3 ile çıkacak.
Güncellemeyi ilk alacak diğer modeller ise Xiaomi 15 serisi, Xiaomi 14T Pro ve Redmi K70/K80 Ultra gibi üst segment cihazlar olacak.
İşte güncellemenin ilk geleceği telefonlar:
Xiaomi 16
Xiaomi 16 Pro
Xiaomi 15
Xiaomi 15 Pro
Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 14T Pro
Redmi K80 Ultra
Redmi K70 Ultra
YENİ SÜRÜM NELER GETİRECEK
HyperOS 3 güncellemesiyle birlikte Xiaomi, sistem genelinde daha hızlı, daha şık ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor.
Şirket, güncellemeyi her zaman olduğu gibi kademeli olarak dağıtacak ve zamanla daha fazla modelin yeni sürüme kavuşmasını sağlayacak.