HyperOS 3 güncellemesi alacak ilk Xiaomi telefonları belli oldu

Xiaomi'nin Android 16 tabanlı yeni işletim sistemi HyperOS 3 için geri sayım başladı.

Eylül ayında kullanıcılarla buluşması beklenen güncellemenin hangi telefonlara öncelikli olarak geleceği netleşmeye başladı.

GÜNCELLEMEYİ İLK ALACAK MODELLER

Listeye göre, yakında tanıtılacak olan Xiaomi 16 ve Xiaomi 16 Pro modelleri kutudan doğrudan HyperOS 3 ile çıkacak.

Güncellemeyi ilk alacak diğer modeller ise Xiaomi 15 serisi, Xiaomi 14T Pro ve Redmi K70/K80 Ultra gibi üst segment cihazlar olacak.

İşte güncellemenin ilk geleceği telefonlar:

Xiaomi 16

Xiaomi 16 Pro

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 14T Pro

Redmi K80 Ultra

Redmi K70 Ultra

YENİ SÜRÜM NELER GETİRECEK

HyperOS 3 güncellemesiyle birlikte Xiaomi, sistem genelinde daha hızlı, daha şık ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Şirket, güncellemeyi her zaman olduğu gibi kademeli olarak dağıtacak ve zamanla daha fazla modelin yeni sürüme kavuşmasını sağlayacak.