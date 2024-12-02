Hyundai ve Kia, giyilebilir yeni iş robotunu tanıttı

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Hyundai Motor Company ve Kia Corporation, endüstriyel verimliliği artırmak ve kas-iskelet sistemi yaralanmaları ile yorgunluğunu azaltmak için tasarlanmış giyilebilir bir robot olan "X-ble Shoulder"ı oluşturmak için bir araya geldi.

X-BLE SHOULDER NEDİR

X-ble Shoulder, üst kol gücünü ve dayanıklılığını artırarak, bir tamircinin bir arabanın altında durması gibi, baş üstü görevleri gerçekleştiren çalışanlara yardımcı olmak için tasarlandı. Bu sistem, omuz yükünü yüzde 60'a kadar ve deltoid kas gerginliğini yüzde 30'a kadar azaltabilir.

GÜÇSÜZ TORK ÜRETİM YAPISI

En iyi yanı ise elektrikle çalışan bir sistem olmaması. Hafif, karbon kompozit "güçsüz tork üretim yapısı" olup, yalnızca yaklaşık 4,2 lb (1,9 kg) ağırlığında.

Çok bağlantılı "kas telafi modülü" aracılığıyla yardımcı kuvvet üreten robot, bu nedenle şarj gerektirmez. Ayrıca dayanıklı olan sistem, yılda 700 bin tekrarlayan katlama ve açma eylemi gerçekleştirmesi için tasarlandı.

Yelek, mekanik parçalardan kolayca ayrılabildiği için kullanımı ve temizliği kolay ve birçok farklı sektördeki çalışanların kıyafetleriyle uyumlu.

İKİ FARKLI VERSİYON

X-ble Shoulder'ın iki versiyonu var: Temel ve ayarlanabilir. İlki esneklik için tasarlandı ve 6,39 lbf'ye (2,9 kgf) kadar yardımcı kuvvet sağlarken, ikincisi çalışanların aynı hareketi tekrarladığı görevler için tasarlandı.

Ayarlanabilir giyilebilir dış iskelet, maksimum tork için ayarlanabilir ve 8,16 lbf'ye (3,7 kgf) kadar tork sağlar, yani robotik omuz, çalışanın adına minimum kol çabasıyla 8 lb'nin (3,7 kg) biraz üzerinde kaldırabilir.

Hyundai ve Kia'nın önerisine göre X-ble Shoulder, inşaat, otomotiv ve havacılıktan gemi yapımcılarına ve tarıma kadar çeşitli endüstrilerde kullanılabilir.

Otomobil şirketlerinin ortak ikilisi, giyilebilir robot ve dış iskelet pazarının bugün yaklaşık 2,5 milyar dolar değerinde olduğunu ve 2029 yılına kadar 10,25 milyar dolara yaklaşmasını beklediklerini söylüyor.

X-BLE SHOULDER NE ZAMAN KULLANILMAYA BAŞLANACAK

X-ble Shoulder, 2025'in ilk yarısında Kia ve Hyundai'nin bakım ve üretim bantlarında kullanılmaya başlanacak ve 2026'da yurt dışı pazarına sunulacak.