IBM ve Google, 2030 yılına kadar operasyonel kuantum bilgisayarlarını piyasaya sürecek

Teknoloji dünyasının devleri IBM ve Google, uzun zamandır beklenen pratik kuantum bilgisayar hayalini gerçeğe dönüştürmeye yaklaşıyor.

Her iki şirket de on yılın sonuna kadar, yani 2030'a kadar, tam işlevsel kuantum sistemlerini piyasaya sürme yolunda önemli adımlar atıyor.

KÜBİT NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR

Klasik bilgisayarların 0 veya 1'lerle çalıştığı ikili sistemin aksine, kuantum bilgisayarlar aynı anda hem 0 hem de 1 olabilen "kübitler" kullanır.

Bu eşsiz özellik, onların karmaşık problemleri geleneksel bilgisayarlara göre çok daha hızlı çözmelerine olanak tanır.

BÜYÜK ZORLUKLAR DEVAM EDİYOR

Bu devrim niteliğindeki teknolojiye rağmen, kübitlerin doğası gereği kararsız olması ve ölçeklendirme gibi büyük teknik engeller hala devam ediyor.

Bu zorluklara rağmen IBM ve Google gibi süperiletken kübit kullanan sistemler, bu yarışta en hızlı ilerlemeyi gösterenler arasında yer alıyor.

Ancak, aşırı soğutma gerektiriyorlar ve kontrol edilmeleri zor. Bazı şirketler bu zorlukların üstesinden gelmek için tamamen yeni kübit tasarımları araştırıyor.

Amazon ve Microsoft, daha güvenilir bileşenler için yeni bir madde halinden yararlandıklarını iddia etseler de bunlar hala erken geliştirme aşamasında.