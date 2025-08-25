İflasa sürüklenen Intel'i ABD kurtaracak: 8.9 milyar dolarlık anlaşma yapıldı

Son dönemde mali zorluklar yaşayan ve 24 bin çalışanını işten çıkarma kararı alan teknoloji devi Intel, ABD hükûmeti ile dev bir yatırım anlaşması imzaladı.

Bu anlaşma kapsamında ABD, şirketin iflas etmesini önlemek amacıyla Intel'in yüzde 10'luk hissesini satın alacak.

ABD KASASINDAN PARA ÇIKMADI

Toplam değeri 8,9 milyar dolar olan yatırımın finansmanı, ABD kasasından yeni bir harcama yapılmadan sağlandı.

Anlaşmanın 5,7 milyar dolarlık kısmı CHIPS ve Bilim Yasası kapsamında verilecek hibeden 3,2 milyar dolarlık kısmı ise Intel'e tahsis edilmiş bütçeden karşılanacak.

TARİHİ BİR ANLAŞMA

Hem Intel hem de ABD hükûmet yetkilileri tarafından tarihi olarak nitelendirilen bu anlaşmayı, Intel CEO'su Lip-Bu Tan kabul etti.

Bu destekle birlikte şirketin, içinde bulunduğu zorlu süreçten çıkması ve uzun vadede finansal olarak daha güçlü bir konuma gelmesi bekleniyor.