İHA’larla orman yangınlarına yüksek teknolojili takip

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ülke genelinde artan orman yangınlarına karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Bu mücadelede kullanılan insansız hava araçları (İHA), bu yıl ilk kez yerli üretim termal kameralarla donatılarak 215 kilometreye kadar olan mesafede en küçük alevi dahi tespit edebiliyor.

KARADAN VE HAVADAN ETKİLİ MÜCADELE

Son günlerde hava sıcaklıklarının da etkisiyle yangınlarda artış görülürken, OGM yangınlara hem karadan hem havadan etkin müdahale için teknolojiden en üst düzeyde faydalanıyor. Yangın söndürme çalışmalarında uçak, helikopter, İHA, gözetleme kuleleri, kameralar ve arazözler aktif şekilde kullanılıyor. Araçların sayısı her yıl ihtiyaca göre artırılarak yenileniyor.

25 BİN PERSONEL, 27 UÇAK, 105 HELİKOPTER VE 14 İHA

Bu yıl yangınlarla mücadelede yaklaşık 25 bin personel görev alıyor. Hava gücünü ise 27 uçak, 105 helikopter ve 14 İHA oluşturuyor. Bu araçlar, yangınlara müdahalede yalnızca nehir ve göllerden değil, Türkiye genelinde inşa edilen 4 bin 796 yangın havuzu ve göletten de su temin ederek hızlı müdahaleyi mümkün kılıyor.

YERLİ TERMAL KAMERALARLA 3,5 MİLYON HEKTAR İZLENİYOR

Yangınların erken tespiti ve etkin koordinasyonunda İHA’lar kritik bir rol oynuyor. ASELSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli ASELFLIR-500 kameralar, bu yıl itibarıyla İHA’larda kullanılmaya başlandı. Bu sistemler, 3,5 milyon hektarlık ormanlık alanı anlık olarak tarayabiliyor.

Gelişmiş elektro-optik özelliklere sahip bu kameralar, yalnızca İHA’larda değil, uçak ve helikopter gibi diğer hava platformlarında da görev yapabiliyor. 3-5 mikrometre dalga boyunda yüksek çözünürlüklü kızılötesi görüntü sağlayan bu sistemler; gündüz görüşü, SWIR (kısa dalga kızılötesi), lazer hedef işaretleme, mesafe ölçme, nokta takibi ve hedef yönü belirleme gibi gelişmiş kabiliyetlere sahip.

Yüksek irtifada ve düşük sıcaklıklarda çalışabilen bu kameralar sayesinde hareketli hedefler hassas şekilde takip edilebiliyor. Böylece yangınların henüz oluşma aşamasında fark edilmesi ve hızlı müdahale ile yayılmadan kontrol altına alınması mümkün oluyor.