İletişim Başkanlığı: Orman yangınlarıyla mücadelede 27 uçak ve 105 helikopter görev alıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ülke genelindeki orman yangınlarıyla mücadelede kara ve hava unsurlarının azami gayretle görev yaptığını, riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyelerinin de kesintisiz sürdürüldüğünü bildirdi.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından, orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yapıldı.

"TÜM KOORDİNASYON TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele kapasitesine dair bilgilere yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Yangınlarla mücadelede kara ve hava unsurlarımız azami gayretle görev yapmakta, riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Saha süreci anlık olarak izlenmekte, tüm koordinasyon, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülmektedir.

YANGIN GÖZETİMİNDE 14 İHA AKTİF GÖREV ALIYOR

Açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelede hava unsurlarının havadan su atma kapasitesinin 2002'de 73 ton iken, 2025'te 27 uçak ve 105 helikopterle 438 tona ulaştığı, yangın tespit süresinin ise yapay zeka destekli sistemler sayesinde 2 dakikaya indiği belirtildi.

İnsansız hava aracı (İHA) kullanımında Türkiye'nin, Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada olduğu bilgisinin verildiği açıklamada, yangın gözetiminde 14 İHA'nın aktif görev aldığı bildirildi.

131 BİN KİŞİ GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞIYOR

Açıklamada, orman yangınlarına müdahalede de 8 bin 500 yeni personelin görev yaptığı, 25 bin 'orman kahramanı' ve 131 bin gönüllünün çalışmalara katıldığı belirtildi.

Kara araçları ve ekipmanları arasında yer alan arazöz ve su ikmal araçlarının sayısının 2002'de 637 iken, 2025'te 1786'ya çıktığı aktarılan açıklamada, 831 iş makinesi ile 2 bin 742 ilk müdahale aracının göreve hazır olduğu ve 23 yılda yangın göletleri ile havuzlarının sayısının 4 bin 796'ya ulaştığı kaydedildi.