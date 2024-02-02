İlk 10'a giremedi: Samsung Galaxy S24 Ultra'nın kamera puanı belli oldu DxOMark, Samsung Galaxy S24 Ultra incelemesini yayınladı. Ekran tarafında dünyanın en iyi telefonu olan Galaxy S24 Ultra, kamera tarafında bekleneni veremedi.

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Samsung, geçtiğimiz haftalard düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Galaxy S24 modellerini tanıtmıştı. Serinin en güçlü modeli ise Galaxy S24 Ultra olarak karşımıza çıktı.

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, Samsung Galaxy S24 Ultra modelini mercek altına aldı.

Galaxy S24 Ultra kamera performansı sınıfta kaldı

DxOMark'a göre Galaxy S24 Ultra, kamera performansı açısından beklentileri karşılayamadı ve dünya sıralamasında 18. sıraya yerleşti.

Telefon, fotoğraf kategorisinde 144, video kategorisinde ise 137 puan alarak rakiplerinin gerisinde kaldı.

Galaxy S24 Ultra, portre ve grup fotoğraf/videolarında 137 puan alırken, düşük ışık koşullarında ise 115 puanda kaldı. Telefonun genel puanı ise 144 olarak açıklandı.

Kamera performansı açısından dünya sıralamasında ilk üçte 157 puanla Huawei Mate 60 Pro+, 156 puanla Huawei P60 Pro ve 154 puanla iPhone 15 Pro Max bulunuyor.

Galaxy S24 Ultra, dünyanın en iyi ekrana sahip telefonu oldu

Samsung Galaxy S24 Ultra, kamera konusunda bekleneni veremese de ekranı oldukça iddialı.

Telefon, ekran performansı açısından dünyanın en iyisi olarak seçildi. Renkte 148, videoda 152, harekette 156, dokunmatikte 162, farklı ışıklı ortamlara uyumlulukta 161 puan alan cihaz, genelde 155 puanla ekran performansı kategorisinde dünya sıralamasında birinci sıraya yerleşti.

S24 Ultra'yı Google Pixel 8 Pro, Pixel 8 ve Galaxy Z Fold5 takip ediyor. iPhone 15 Pro Max ise ekran performansında 7. sırada bulunuyor.

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