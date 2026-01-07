Giyilebilir cihazlardaki tehlike: 2050 yılına kadar 1 milyon tondan fazla elektronik atık oluşabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni bir çalışmaya göre glikoz, EKG ve tansiyon monitörleri gibi giyilebilir sağlık cihazı satışlarının, 2050 yılına kadar yılda iki milyar adede ulaşması bekleniyor. Bu rakam, bugünkü satış hacminin tam 42 katına denk geliyor.

Bu devasa teknolojik üretim artışı, 2050 yılına gelindiğinde 1 milyon tondan fazla elektronik atık sorununu beraberinde getirebilir.

Ayrıca bu cihazların üretim ve kullanım süreçlerinin 100 milyon tondan fazla karbondioksit emisyonuna yol açacağı tahmin ediliyor.

KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM CİHAZLARI LİDER OLACAK

2050 yılına kadar invaziv olmayan glikoz ölçüm cihazlarının, tüm giyilebilir cihaz pazarının neredeyse dörtte üçünü oluşturması bekleniyor.

Bu artışın, mevcut akıllı telefon satış istatistiklerine kıyasla bile çok büyük bir sıçrama yaratacağı öngörülüyor.

EN BÜYÜK KİRLİLİK KAYNAĞI ÇİN VE HİNDİSTAN

Raporlara göre Çin ve Hindistan, söz konusu cihazlardan kaynaklanan emisyonların en büyük küresel merkezi haline gelecek.

Karbon ayak izinin büyük bir kısmını ise özellikle altın içeren devre kartlarının oluşturduğu belirtiliyor.

ÇÖZÜM: MODÜLER TASARIM VE YEŞİL ENERJİ

Araştırmacılar, parçaların yeniden kullanılmasına olanak tanıyan modüler tasarımların küresel ısınma etkisini yarıdan fazla azaltabileceğini savunuyor.

Ayrıca belirli metallerin alternatifleriyle değiştirilmesi ve üretimde yenilenebilir enerji kullanılması da çevresel etkiyi azaltabilir.