Samsung, CES 2026'da sergiledi: Ekran kırışıklığı tarih oluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung, katlanabilir akıllı telefonların geleceğini şekillendirecek önemli bir teknolojiyi CES 2026 fuarında gün yüzüne çıkardı.

Samsung Display, kategoriyi uzun süredir tanımlayan katlanma izini minimize eden ve hatta yok sayılacak seviyeye getiren yeni bir OLED panel sergiledi.

GALAXY Z FOLD 7 İLE KIYASLANDI

Standda mevcut Galaxy Z Fold 7 ile yan yana sergilenen yeni panel, ziyaretçilere aradaki farkı net bir şekilde görme imkanı sundu.

Tamamen açıldığında düz bir tablet gibi görünen ekrandaki kıvrım, normal bakışta fark edilmezken sadece belirli ışık açılarında çok hafif bir şekilde görülebiliyor.

YENİ PANELİN TEKNİK DETAYLARI

Raporlara göre bu panel, gerilimi eşit dağıtmak ve kırışıklığı azaltmak için OLED katmanının altında lazerle delinmiş metal bir plaka kullanıyor.

Bu teknolojinin 2026 yılının ortalarında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Z Fold 8 modelinde kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

APPLE İÇİN DE GELİŞTİRİLİYOR OLABİLİR

Sektörde bu panelin, 2026 sonunda katlanabilir cihazını tanıtması beklenen Apple için yapılan çalışmaların bir parçası olabileceği yönünde spekülasyonlar da bulunuyor.

Eğer bu teknoloji ticari bir ürüne dönüşürse, katlanabilir telefonlar bükülen bir cihaz hissiyatından kurtulup geleneksel tablet deneyimine çok daha yakın bir hale gelecek.