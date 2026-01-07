Motorola'dan kitap şeklinde katlanabilir telefon: Razr Fold

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Motorola, katlanabilir telefon pazarındaki rekabeti kızıştıracak yeni modeli Razr Fold'u teknoloji tutkunlarının beğenisine sundu.

CES 2026 etkinliğinde sergilenen ve yaz aylarında piyasaya sürülmesi hedeflenen cihazın fiyatı ve bulunabilirliği hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

ETKİLEYİCİ EKRAN VE KALEM DESTEĞİ

Razr Fold, 6,6 inçlik kapak ekranı ve açıldığında 8,1 inçe ulaşan geniş iç ekranıyla rakiplerine benzer standartlarda bir deneyim vadediyor.

2K çözünürlüklü OLED panelle donatılan model, kullanıcı etkileşimini artırmak amacıyla yeni Moto Pen Ultra kalem desteğini de beraberinde getiriyor.

ÜÇLÜ 50 MP KAMERA

Cihazın kamera tarafında Sony Lytia sensörlü ana lens, makro yetenekli ultra geniş açı ve 3x optik zoom sunan telefoto lens yer alıyor.

Motorola, bu üçlü sistemin tamamında 50 MP çözünürlük kullanarak fotoğraf kalitesinde üst düzey bir performans hedefliyor.

Microsoft ve Perplexity teknolojilerinden güç alan Qira isimli yeni yapay zeka asistanı, Razr Fold ile entegre bir şekilde kullanıcılara sunulacak.

Henüz resmi bir fiyat etiketi açıklanmasa da benzer formdaki rakipler göz önüne alındığında cihazın yaklaşık 2 bin dolar seviyesinde olması bekleniyor.