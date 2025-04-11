İlk çeyrekte en çok bilgisayar satan markalar belli oldu

Haber Merkezi

2025 yılının ilk çeyreğinde masaüstü ve dizüstü bilgisayar pazarında sevindirici bir gelişme yaşandı. Dünya genelinde bilgisayar satışlarında önemli bir artış gözlemlendi.

Ancak, ABD'de uygulamaya konulan yeni gümrük vergileri, bu olumlu tablonun devamlılığına gölge düşürebilir.

DÜNYA GENELİNDE BİLGİSAYAR SATIŞLARINDA ARTIŞ

Canalys tarafından açıklanan son verilere göre, 2025'in ilk çeyreğinde dünya genelinde toplam 62,7 milyon bilgisayar sevkiyatı gerçekleştirildi.

Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,4'lük bir artışı temsil ediyor. Bu artışın en önemli nedenlerinden biri, üretici firmaların ABD'de yürürlüğe girecek olan yeni gümrük vergileri öncesinde sevkiyatlarını hızlandırması olarak gösteriliyor.

Özellikle dizüstü bilgisayar sevkiyatları, 49,4 milyon adede ulaşarak geçen yıla göre yüzde 10'luk bir büyüme kaydetti. Masaüstü bilgisayarlarda ise sevkiyatlar yüzde 8 oranında artarak 13,3 milyon adede çıktı.

GÜMRÜK VERGİLERİ FİYATLARI ETKİLEYEBİLİR

Ancak, bu olumlu tablonun devamlılığı konusunda bazı endişeler bulunuyor. Canalys, önümüzdeki çeyreklerde devreye girecek olan gümrük vergilerinin, tüketici tercihlerini doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor.

Özellikle bilgisayar fiyatlarında yaşanabilecek artışlar, tüketicilerin satın alma kararlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum, bilgisayar pazarındaki büyüme hızını yavaşlatabilir.

EN ÇOK SEVKİYAT YAPAN MARKALAR

2025 yılının ilk çeyreğinde en çok sevkiyat yapan marka Lenovo oldu. Toplamda 15,2 milyon cihaz gönderen şirket, listenin zirvesine yerleşti.

Onu 12,8 milyon adetle HP, 9,5 milyonla da Dell takip etti. Apple, yüzde 22’lik dikkat çekici bir büyüme kaydederek 6,5 milyon cihaz sevkiyatıyla dördüncü sıraya yerleşti.

Listenin son sırasında ise 4 milyon sevkiyatla Asus yer aldı.