İlk çeyrekte en çok indirilen mobil uygulamalar belli oldu

İlk çeyrekte en çok indirilen mobil uygulamalar belli oldu

Uygulama istatistiklerini takip eden araştırma şirketi AppAnnie, ilk çeyrekte en çok indirilen mobil uygulamaları açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, bilgisayar ve telefon kullanımını oldukça artırdı. Özellikle salgın döneminde sosyal medya platformlarına olan ilgi zirve yaptı.

Uygulama istatistiklerini takip eden araştırma şirketi AppAnnie'nin, 2021 ilk çeyrek raporu açıklandı.

Şirketin raporuna göre, ilk çeyrekte en çok indirilen uygulamalar listesinde zirvede TikTok yer alıyor.

HEDEF 1 MİLYAR KULLANICI

İki yıldır düzenli olarak kullanıcı sayısını artıran TikTok, Hindistan'dan gelen yasağa rağmen kısa süre içerisinde 1 milyar kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.

Listenin ilk 5 sırasında, Facebook'a ait uygulamalardan üç tanesi yer alıyor. En çok indirilen uygulamalar listesinde ikinci sırada Facebook, üçüncü sırada Instagram, dördüncü sırada Telegram ve beşinci sırada Facebook karşımıza çıkıyor.

EN ÇOK HARCAMA YOUTUBE'DA YAPILIYOR

En çok harcama yapılan uygulamalar arasında ise YouTube ilk sırada. YouTube'u Tiktok, Tinder, Disney + ve Tencent Video takip ediyor.

Uygulamalarda 2021 ilk çeyrekte yapılan harcamalarda da bir rekor geldi. Bu alanda, 2020'nin ilk çeyreğine kıyasla yüzde 40'lık bir artış yaşanırken, toplam harcama 32 milyar dolara ulaştı.