İlk çeyrekte Türkiye'de en çok satan akıllı telefon markaları

İlk çeyrekte Türkiye'de en çok satan akıllı telefon markaları

BTK'nın 2021-1.Çeyrek Pazar Verileri Raporu'ndan derlenen verilere göre, yılın ilk üç ayında ülkemizde en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 2021-1.Çeyrek Pazar Verileri Raporu’ndan derlenen verilere göre, 2021'in ilk üç ayında ülkemizde en çok akıllı telefon satan markalar ortaya çıktı.

Rapordaki verilere göre, ilk üç ayda Türkiye'de satın alınan sıfır akıllı telefonların yüzde 70'lik bir kısmı Samsung ve Apple'a ait.

16 farklı markanın yer aldığı ilk çeyrekte en çok satanlar listesine gelin daha yakından bakalım.

ZİRVEDE SAMSUNG VE APPLE VAR

BTK raporundan derlenen verilere göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde 870 bin 800 adet telefon satan Samsung, yüzde 36,7 pazar payıyla zirvede yer alıyor.

Apple ise, söz konusu dönemde 770 bin 300 adet iPhone satarak yüzde 32,4 pazar payıyla Samsung'un hemen arkasında yer alıyor.

Samsung ve Apple'ın ardından gelen üreticilerin pazar payları ise oldukça düşük. Örneğin, listenin üçüncü sırasında bulunan OPPO'nun pazar payı yüzde 6,2 olarak kayıtlara geçti.

İlk çeyrek verilerine göre, günde 26 bin adet telefon satışının gerçekleştirildiği Türkiye'de en çok satan markalar şu şekilde: