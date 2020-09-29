İlk kez başka galakside yer alan bir gezegene dair kanıt bulundu

İlk kez başka galakside yer alan bir gezegene dair kanıt bulundu

Gök bilimciler, Samanyolu'nun dışındaki farklı bir galakside, ilk defa bir gezegene ait kanıtlara rastladı.

Galaksiler, kütleçekimi kuvvetiyle birbirine bağlı yıldızlar, yıldızlararası gaz, toz ve plazmadan oluşan sistemlerdir. Gözlemlenebilir evrende 100 milyardan fazla galaksi olduğu tahmin ediliyor.

Samanyolu Galaksisi’nin ise 40 milyar gezegene ev sahipliği yaptığı belirtiliyor. 1992’de ilk ötegezegenin keşfedilmesinden bu yana gök bilimciler, binlerce başka gezegen buldu.

Ancak iş Samanyolu dışındaki gezegenleri tespit etmeye gelince ortaya bir sorun çıktı. Diğer galaksiler Dünya'ya öylesine uzak ki o galaksilerde yer alan gezegenleri tespit etmek çok ama çok zor.

İLK DEFA BAŞKA GALAKSİDE GEZEGEN KANITI BULUNDU

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Rosanne Di Stefano ve meslektaşları, Büyük Ayı takımyıldızının yakınında, Dünya'dan 23 milyon ışık yılı uzaklıkta M51 Girdap Gökadası’nda (Whirlpool Galaxy, Messier 51) bir gezegen adayı bulduklarını açıkladı.

M51-ULS-1b olarak adlandırılan gezegenin Satürn'den biraz daha küçük olduğu ve ikili bir yıldız sisteminin yörüngesinde döndüğü düşünülüyor. Bu ikili, büyük olasılıkla büyük bir yıldız ve bir karadelik ya da nötron yıldızından oluşuyor.

Bilim insanları, arşivlerde yapılacak yeni araştırmalarla birlikte, Samanyolu dışında bulunan 10’dan fazla gezegenin keşfedileceğini düşünüyor.