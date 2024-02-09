İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Dünya'ya döndü Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 ekibinin dünyaya dönüş yolculuğu başarıyla sonuçlandı. Axiom-3 ekibi yaklaşık 48 saatlik yolculuğun ardından Dünya'ya iniş yaptı.

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ensonhaber.com

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı görevini tamamladı.

Alper Gezeravcı'yı uzaya taşıyan araç, 16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Ax-3 Misyonu astronotları Michael López-Alegría, Walter Villadei, Marcus Wandt ve Alper Gezeravcı 20 Ocak Cumartesi günü ABD yerel saatiyle 07.13'te (TSİ 15.13) Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yaptı.

İlk mesajı "İstikbal göklerdedir" oldu

Gezeravcı'nın, yolculuğunun başlamasının ardından uzay aracında ilk mesajı "İstikbal göklerdedir" oldu.

13 deney gerçekleştirdi

Gezeravcı, istasyonda kaldığı süre boyunca 13 deney gerçekleştirdi.

Dragon kapsülüyle uzaydan ayrıldı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı.

Dönüş yolculuğu 48 saat sürdü

Yaklaşık 48 saat süren yolculuğun ardından Axiom-3 ekibi Dünya'ya iniş yaptı.

Florida'ya indi

Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yaptı.

Dragon kapsülü atmosfere girmesinin ardından paraşütlerin açılmasıyla birlikte yumuşak bir iniş gerçekleştirdi.

Gemiye alınacaklar

Kapsüle en yakın geminin 3 deniz mili uzaklıkta olduğu ve yarım saat içerisinde astronotlara ulaşacakları öğrenildi.

Astronotlar gemiye alındıktan sonra burada ilk muayeneleri yapılacak.

Ekip gemiden helikopterle havaalanına, ardından da uçakla Houston kentine götürülecek.

Karantinada kalacaklar

Uçaktaki doktorlar da uçuş sırasında astronotların genel kontrollerini gerçekleştirecek.

Astronotlar, Houston'da kapsamlı sağlık taramasından geçecek ve bir süre karantinada kalacak.

Erdoğan'dan ilk açıklama

Antalya'da ilçe adaylarını tanıtan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan, "Güzel gitti, güzel geldi. Tabii şimdi Türkiye'ye de inişini bekleriz. Daha birçok Alper Gezeravcıları uzaya Türkiye olarak göndereceğiz." dedi.

"Çok şükür"

Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüşüyle ilgili tweet atan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bakan Kacır, "İlk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan kapsül yeniden dünyada çok şükür…" ifadelerini kullandı.

Üç kez ertelendi

SpaceX, ayrılmanın ardından tüm uçuş ve iniş sürecinin otomatik pilot aracılığıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Dragon kapsülünün Dünya'ya dönüşü, hava koşullarının elverişsiz olmasından dolayı daha önce üç kez ertelendi.