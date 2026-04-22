WhatsApp'ta "mor halka" gördünüz mü: Anlamı çözüldü

WhatsApp, durum paylaşımlarını daha kişisel ve kontrollü hale getirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

iOS ve Android beta sürümlerinde ortaya çıkan yeni sistem, kullanıcıların durum güncellemelerini yalnızca belirledikleri kişi listeleriyle paylaşmasına imkan tanıyacak.

Böylece her paylaşım öncesinde gizlilik ayarlarını tek tek değiştirme zorunluluğu büyük ölçüde ortadan kalkacak.

"YAKIN ARKADAŞLAR" KONSEPTİ

Yeni özelliğin en dikkat çeken tarafı, Instagram’daki “Yakın Arkadaşlar” sistemine benzer bir mantıkla çalışacak olması.

WhatsApp’ta varsayılan olarak “Yakın Arkadaşlar” adı verilen bir liste yer alabilecek.

Kullanıcılar bu listeye ekledikleri kişilerle daha özel durum paylaşımları yapabilecek.

MOR HALKA DETAYI

WhatsApp’ın özel listeyle paylaşılan durumları standart paylaşımlardan ayırmak için farklı bir görsel işaret kullanacağı belirtiliyor.

Buna göre özel kitleyle paylaşılan durumlar mor renkli bir halka ile gösterilecek.

Standart durumlarda görülen yeşil halkadan farklı olan bu işaret, paylaşımın özel bir listeye yönelik olduğunu gösterecek.