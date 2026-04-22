Kırklarelili öğrenciler Yunanistan’da zirvede: Robot olimpiyatlarından çifte başarı

Kırklareli’nden uluslararası arenaya uzanan başarı hikâyesi, Yunanistan’ın Girit Adası’nda düzenlenen Robot Olimpiyatları’nda zirveye taşındı. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle Türkiye’ye gurur yaşattı.

55 ÜLKEDEN BİNLERCE YARIŞMACI KATILDI

Uluslararası organizasyonda 55 ülkeden 3 bin 468 yarışmacı, toplam 1466 robotla mücadele etti. Zorlu rekabetin yaşandığı yarışmada Türk öğrenciler, teknik bilgi ve takım çalışmasıyla dikkat çekti.

TÜRK GENÇLERİ, GÜREŞÇİ ROBOTLAR DÜNYA BİRİNCİSİ

Kırklarelili öğrenciler, “Wrestling Mini Senior” (Güreşçi Robot) kategorisinde rakiplerini geride bırakarak dünya birinciliğini elde etti. Aynı ekip, “Marathon Advance Senior” (Çizgi İzleyen Robot) kategorisinde ise ikinci olarak çifte başarıya imza attı.

"YILLAR SÜREN EMEĞİN KARŞILIĞINI ALDIK"

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Yılmaz Arslantürk, 2019 yılında kurdukları robot kulübünün bu başarıda önemli rol oynadığını belirtti. Öğrencilerin teorik bilgilerini somut projelere dönüştürmeleri için yola çıktıklarını ifade eden Arslantürk, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak deneyim kazandıklarını söyledi.

TÜRK BAYRAĞI GURURU

Öğretmen Nebahat Arslantürk ise böylesine büyük bir organizasyonda Türkiye’yi temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Yarışma sonunda öğrencilerle birlikte Türk bayrağını açtıklarını belirten Arslantürk, bunun kendileri için unutulmaz bir an olduğunu vurguladı.

"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİK"

Öğrencilerden Efe Kırtay da elde ettikleri başarıdan duyduğu gururu dile getirerek, uluslararası alanda Türkiye’nin adını duyurmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Elde edilen dereceler, mesleki eğitimde uygulamalı öğrenmenin önemini bir kez daha ortaya koyarken, gençlerin teknoloji ve inovasyon alanındaki potansiyeline de dikkat çekti.